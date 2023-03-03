Haberler Yaşam Haberleri Kızılay’dan afetzedelere 70 Milyon değerinde alışveriş kartı
Giriş Tarihi: 3.3.2023 17:28 Son Güncelleme: 3.3.2023 17:43

Kızılay’dan afetzedelere 70 Milyon değerinde alışveriş kartı

Kızılay, deprem bölgesindeki illerde kalan ya da farklı illere tahliye edilen vatandaşların gıda ve tüketim ürünlerine daha kolay ulaşabilmeleri için ilk etapta toplam 70 milyon değerinde 140 bin adet alışveriş kartı dağıtacak.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kızılay’dan afetzedelere 70 Milyon değerinde alışveriş kartı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Kızılay, deprem bölgesindeki illerde kalan ya da farklı illere tahliye edilen vatandaşların gıda ve tüketim ürünlerine daha kolay ulaşabilmeleri için ilk etapta toplam 70 milyon değerinde 140 bin adet alışveriş kartı dağıtacak. 10 ilde yıkıma neden olan depremin oluşturduğu hasarın onarımı sürerken Kızılay, yaptığı birçok yardımın yanında depremden etkilenen vatandaşlar ile farklı illere tahliye edilen afetzedelerin gıda ürünleri ve hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaçlarını kendi tercihleri doğrultusunda, en yaygın ağı olan ve en yakınlarındaki zincir marketlerden karşılamaları için 'Alışveriş Kartı' uygulaması başlatıyor.



Zincir marketlerin faaliyette olduğu 7'si afet bölgelerindeki iller olmak üzere toplamda 76 ile tahliye edilen afetzedeler için ilk etapta toplam 70 Milyon TL değerinde 140 bin adet 'Kızılay Alışveriş kartı' dağıtılacak.

KARTLARI KIZILAY ŞUBELERİ DAĞITACAK

Kartlar, tahliye bölgelerindeki afetzedeler ve iş yerlerinin açılmadığı iller haricindeki afetzedelere Türk Kızılay İl Merkez Şubeleri tarafından dağıtılacak. Ancak afetzedelerin bu kartlardan yararlanmaları için bazı kriterler olacak. Belirlenen afetzedeler kartlarını almak için Kızılay Şubelerine başvuru yapabilecek.

Afetzede vatandaşlara verilecek kart sayısı hanedeki kişi sayısına göre değişiklik gösterebilecek. Kart ile birlikte afetzedelere kartın kullanımına ilişkin kılavuz/broşür dağıtılacak. Kartların son kullanım tarihi ise 01.05.2023 olacak.

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Kızılay’dan afetzedelere 70 Milyon değerinde alışveriş kartı
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