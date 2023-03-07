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Giriş Tarihi: 7.3.2023 16:03 Son Güncelleme: 7.3.2023 16:32

Kızılay’dan afetzedelere yönelik psikososyal destek

Kahramanmaraş depreminin ardından Kızılay, beslenme ve temel ihtiyaç maddeleri desteğinin yanı sıra depremden etkilenen afetzedelere yönelik psikososyal yardım faaliyetlerini de artırıyor. Depremin birinci ayında Kızılay’ın psikolog ve sosyal hizmet uzmanları afetzedelerin afetin meydana getirdiği travmaları atlatmasına yardımcı oluyor.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kızılay’dan afetzedelere yönelik psikososyal destek

Ana hizmet alanı beslenme desteğinin yanı sıra afetzedelere diğer alanlarda da destek olmaya çalışan Kızılay, çocuklar başta olmak üzere afetzedelere yönelik vermeye başladığı psikolojik ilk yardım hizmetini artırıyor.

Kızılay, sahada çalışan 5 bine yakın profesyonel ve gönüllüleri arasında yer alan psikolog, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları ile sosyal hizmet uzmanlarından oluşturduğu ekiplerle afet bölgesinde depremin birinci ayı itibariyle;

• 12 psikososyal destek çadırı (Adıyaman 3, Gaziantep 2, Hatay 1, İskenderun 1, Kahramanmaraş 3, Malatya 1, Osmaniye 1)
• 2 Mobil Destek Çadırı (Hatay ve İskenderun)
• 2 Mobil Çocuk dostu alanları (Adıyaman ve Kahramanmaraş) ile 7 İl'de toplam 55.813 afetzedeye afet travmasının etkilerini azaltmak için psikososyal destek sağlandı.

Kızılay'ın psikososyal destek ekipleri mobil ve sabit noktalarda afetzedelere yönelik grup çalışmaları, ihtiyaç halinde uzman klinik görüşmeleri ve psikolojik ilk yardım görüşmeleri, gerçekleştiriyor.

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Kızılay’dan afetzedelere yönelik psikososyal destek
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