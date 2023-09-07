Kızılay’dan ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı

Türk Kızılay Elazığ Şubesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi ihtiyaç sahibi 2 bin öğrenci tespit edilerek kalem, boya kalemi, kalemlik, defter, hikaye kitabı ve çantadan oluşan kırtasiye paketi yardımında bulunuldu.

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay Elazığ Şubesi olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına ilk, orta ve lise düzeyinde yapacağımız kırtasiye yardımlarının bugün 11 Eylül'de başlayacak eğitim öğretim yılı döneminin öncesinde öğrencilerimize dağıtarak kırtasiye yardımlarımızın dağıtımını yapmış bulunmaktayız. Özellikle bu yardımlarımızın yerine ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaşmasında bize katkı sunan bağışçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.