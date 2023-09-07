Haberler Yaşam Haberleri Kızılay'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı
Giriş Tarihi: 7.9.2023 13:28 Son Güncelleme: 7.9.2023 13:50

Kızılay'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı

Elazığ Türk Kızılay'ı Şubesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunmaya devam ediyor.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Kızılay’dan ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı

Türk Kızılay Elazığ Şubesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi ihtiyaç sahibi 2 bin öğrenci tespit edilerek kalem, boya kalemi, kalemlik, defter, hikaye kitabı ve çantadan oluşan kırtasiye paketi yardımında bulunuldu.

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay Elazığ Şubesi olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına ilk, orta ve lise düzeyinde yapacağımız kırtasiye yardımlarının bugün 11 Eylül'de başlayacak eğitim öğretim yılı döneminin öncesinde öğrencilerimize dağıtarak kırtasiye yardımlarımızın dağıtımını yapmış bulunmaktayız. Özellikle bu yardımlarımızın yerine ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaşmasında bize katkı sunan bağışçılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Terör örgütünün iki yüzlü para kasası! PKK'ya destek verdi, evlat nöbeti ailelerine destek oldu
Emekliye ek zam, ek ödeme! Emekli maaşı hesapları 5 tabloda netleşti: SGK emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada ile annesi Ayşegül Yıldız’dan yeni paylaşım! En çok o detay dikkat çekti!
"Cinim, odanda yaşıyorum" mesajına inandı hayatı karardı! Hem ev hem şehir değiştirtti
Ekonomide 3 yıllık yol haritası çizildi! Türkiye Yüzyılı’na 7 büyük adım
45 yaşındaki Emine Ün kusursuz güzelliğini sergiledi! ‘Yaz bitmesin’ dedi siyah mayosuyla göz doldurdu!
İstanbul’da kan donduran olay! Berberde sıra kavgası sonu oldu: Tek yumrukla…
Esra Bilgiç göz alıcı güzelliğiyle büyüledi! 'Türkiye'nin en güzel kadını'
ABB Halk Ekmek fabrikasındaki rüşvet skandalında 2. perde! Fabrika çalışanı kirli çarkı SABAH’a anlattı
Gaziantep’te sağlık personeli 16 yerinden bıçaklandı! Yasak aşk iddiası: Karışmayın namus meselesi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızılay'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA