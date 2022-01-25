Kızılay’dan karda mahsur kalanlara destek

Yurdun dört bir yanında soğuk hava ve beraberindeki kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, Kızılay'ın afet uzmanları da mağdur olan vatandaşlara yardım malzemesi ulaştırdı. Özellikle İstanbul'da yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde kar kalınlığı 85 santimetreye kadar ulaştı. Kızılay ekipleri, İstanbul'da da etkili olan kar yağışından etkilenenlere, afet uzmanları ve gönüllüleriyle gıda ve yardım malzemeleriyle destek oldu. Kar yağışı dolayısıyla kapanan yollarda ilk andan itibaren vatandaşlara destek veren Kızılay, İstanbul'da da yaptığı hazırlıklarla şubeleri, gönüllüleri ve afet uzmanlarıyla kar mağdurlarının acil ihtiyaçlarını karşıladı.