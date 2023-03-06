Haberler Yaşam Haberleri Kızılay’ın deprem bölgesindeki yardım seferberliği! 6 İl’de 12 'Sosyal Market' hizmet veriyor
Giriş Tarihi: 6.3.2023 16:32 Son Güncelleme: 6.3.2023 16:40

Kızılay’ın deprem bölgesindeki yardım seferberliği! 6 İl’de 12 'Sosyal Market' hizmet veriyor

Depremin birinci ayında Kızılay, etkilenme alanı bu denli büyük bir sahada vatandaşların gıda ve tüketim ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için toplamda 12 sosyal market açarak ürünleri ücretsiz olarak depremzedelere dağıtıyor.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kızılay’ın deprem bölgesindeki yardım seferberliği! 6 İl’de 12 ’Sosyal Market’ hizmet veriyor

10 ilde yıkıma neden olan depremin oluşturduğu hasarın onarımı sürerken Kızılay, Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'da 12 sosyal marketi faaliyete geçirerek ürünleri ücretiz olarak afetzedelerin kullanımına sunuluyor.

SOSYAL MARKETLERDEN YAKLAŞIK 139 BİN AFETZEDE YARARLANDI

Marketler, afetzedelerin kolay ulaşabilmesi için çadırkent ve merkezi noktalara yakın bölgelerde açılırken bu marketlerden açıldığı günden itibaren yaklaşık 139 bin afetzede yararlanıp ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşıladı.

6 ilde ve 12 noktada faaliyet gösteren "Kızılay Sosyal Market" içinde; Erkek, kadın ve çocuk giyim, gıda kolisi ve/veya gıda malzemeleri (bulgur, pirinç, kek, süt, yağ,v.s) hijyen kolisi ve/veya hijyen malzemeleri (çocuk bezi, şampuan, wc kağıdı, peçete)

Tamamen afetzedelere yönelik dağıtım yapılmaktadır. Kızılay Sosyal Market afetzede vatandaşlara Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile iş birliği içinde ve koordineli bir şekilde dağıtım yapılmaktadır.

MARKETLER 'DE KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ GÖREV ALIYOR

Afet'in ilk anından itibaren bölgede 2 bine yakın profesyonel ve 4 bine yakın gönüllüsü ile yaraları sarmaya çalışan Kızılay ekipleri marketlerde görev alıyor. Kızılay gönüllüleri afetzedelerin ihtiyaçlarına kolay ulaşmaları için marketlerde çalışıyor.

DEPREM FELAKETİNİN BİRİNCİ AYINDA 117 MİLYONUN ÜZERİNDE BESLENME DESTEĞİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremin 1. ayında Kızılay; Depremin hemen ardından 10 il, 70 ilçe ve 1019 noktada afetzedelere yardım ulaştıran Kızılay Koordinesindeki Afet Beslenme Platformu Grubu'nun 259 paydaşı afetin 1. ayında 117 Milyon/kişilik günde 3 öğün beslenme desteği sağladı.

Kızılay'ın 270 psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının desteği 6 İl'de 52 bin 893 kişiye psikososyal destek hizmeti verdi. Depremin ilk anından itibaren Kızılay AFAD'a 75 bin 136 adet çadır teslim etmiştir

6 İL'DE 7 MOBİL SAĞLIK ARACIYLA 14 BİN 116 KİŞİYE SAĞLIK VE İLAÇ DESTEĞİ VERİLDİ

Kızılay, afet bölgesinden 71 farklı ile tahliye edilen 1 milyon 564 bin 996 kişiye yardım eli uzatmak için; Giyim, battaniye, mutfak malzemesi, yatak, kuru gıda, hijyen malzemesi, temizlik malzemesi, gıda kolisi, sağlık malzemesinin de aralarında bulunduğu 3milyon/kişilik yardım malzemesi dağıtıldı
Depremin ardından 293 bin 11 kişi kan bağışlamak için kan bağışı merkezlerimize koştu. Kızılay bu süreçte hastanelere 353 bin 569 kan bileşeni sevk etti.

Kızılay deprem bölgesinde günlük yaklaşık 4 bin 500 personel ve gönüllüsü ile yaraları sarmak için çalışırken 1 ayda 136 bin kişi profesyonel ve gönüllü ekibi ile sahada hizmet verdi.

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Kızılay’ın deprem bölgesindeki yardım seferberliği! 6 İl’de 12 'Sosyal Market' hizmet veriyor
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