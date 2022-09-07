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Giriş Tarihi: 8.9.2022

Kızılay’ın gönüllüleri köy okulunu baştan yarattı

Kızılay Kadın Karatay gönüllüleri iki senedir faaliyette olmayan ve yıkılmaya yüz tutmuş köy okulunu el birliği ile tamir edip, baştan yarattı. İçlerinde sosyolog, psikolog, hemşire, öğretmen, zabıt katibi gibi mesleklerden kişilerin bulunduğu gönüllülerden oluşan ekip, camlarından, tuvaletlerine, kapılarına kadar okulu yenileyip eğitim-öğretime hazır hale getirdi.

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Kızılay’ın gönüllüleri köy okulunu baştan yarattı
Türk Kızılay'ı Kadın Karatay gönüllüleri, 'Kalbim Seninle' projesi kapsamında her sene bir köy okulunun ihtiyaçlarını giderirken bu yılda Akörenkışla köy okuluna el attı. 2 yıldır kullanılmayan ve yıkılmaya yüz tutmuş köy okulu gönüllüler ele verip baştan inşa etti. Aralarında sosyolog, psikolog, hemşire, öğretmen, zabıt katibi, yazı işleri müdürü, grafik tasarımcısı gibi mesleklerden oluşan gönüllüler kırık camları, kırık kapıları, kırık tuvaletleri onarıp, sıraları ve sınıfları boyadı, elektrik tesisatını yeniledi. Büyük bir keyifle yapılan okulun tadilatı tamamlanarak minik yürekler için eğitim-öğretime hazır hale getirildi.

'HER ŞEY ONLAR İÇİN'
Kızılay Kadın Karatay Başkanı Tahire Karagözler SABAH'a yaptığı açıklamada, "Kalbim Seninle projesi kapsamında her sene bir köy okulunu renklendiriyoruz. Bu yılda Kızılay Kadın Karatay gönüllüleri olarak iki senedir kullanılmayan köy okulunun tadilat, tamirat, boya ve temizlik işlerini yaparak yeni dönem için hazır hale getirdik. Her şey evlatlarımızın için, onların daha güzel şekilde eğitim alabilmeleri için. Bizde elimizden geldiğince onlar için güzel bir ortam hazırlamaya çalıştık. Arkadaşlarımız bu işi seve seve yaptılar" dedi.

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Kızılay’ın gönüllüleri köy okulunu baştan yarattı
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