Kızılay’ın gönüllüleri köy okulunu baştan yarattı

Türk Kızılay'ı Kadın Karatay gönüllüleri, 'Kalbim Seninle' projesi kapsamında her sene bir köy okulunun ihtiyaçlarını giderirken bu yılda Akörenkışla köy okuluna el attı. 2 yıldır kullanılmayan ve yıkılmaya yüz tutmuş köy okulu gönüllüler ele verip baştan inşa etti. Aralarında sosyolog, psikolog, hemşire, öğretmen, zabıt katibi, yazı işleri müdürü, grafik tasarımcısı gibi mesleklerden oluşan gönüllüler kırık camları, kırık kapıları, kırık tuvaletleri onarıp, sıraları ve sınıfları boyadı, elektrik tesisatını yeniledi. Büyük bir keyifle yapılan okulun tadilatı tamamlanarak minik yürekler için eğitim-öğretime hazır hale getirildi.Kızılay Kadın Karatay Başkanı Tahire Karagözler SABAH'a yaptığı açıklamada, "Kalbim Seninle projesi kapsamında her sene bir köy okulunu renklendiriyoruz. Bu yılda Kızılay Kadın Karatay gönüllüleri olarak iki senedir kullanılmayan köy okulunun tadilat, tamirat, boya ve temizlik işlerini yaparak yeni dönem için hazır hale getirdik. Her şey evlatlarımızın için, onların daha güzel şekilde eğitim alabilmeleri için. Bizde elimizden geldiğince onlar için güzel bir ortam hazırlamaya çalıştık. Arkadaşlarımız bu işi seve seve yaptılar" dedi.