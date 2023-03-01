Kızılay’ın “gurbetçi” ve yabancı gönüllüleri kalplere dokunuyor! Türkiye’ye yardıma geldiğini ailesine söylemedi

"ANNEMİ İKNA ETMEK İÇİN 2 GÜN ARABADA YATTIM"

Yaşanan deprem felaketini öğrendikten sonra Belçika'da yaşayan Hamit Veli deprem sonrası Türkiye'ye gelmek istedi ancak annesi buna izin vermedi. Annesini ikna etmek için arabada yattığını belirten Hamit, "Annem gitmemi istemedi. Yardımın dokunmaz yük olursun dedi. Onu ve ailemi ikna etmek için iki gün eve girmeyip arabada yattım. Bunun üzerine annem Türkiye'ye gitmem için izin verdi. Belçika'dan İstanbul'a oradan Kayseri geldim. Kahramanmaraş'ta Kızılay gönüllüleriyle tanışıp yardım çalışmalarına katıldım" diye konuştu.