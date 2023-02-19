Kızılay’ın mobil sağlık araçları sahada

Özellikle kırsal kesimde depremzedelerin birinci basamak sağlık hizmetleri alabilmeleri için gönderilen 6 mobil sağlık aracı afet bölgesinde ilk gününde 627 depremzedeye ulaştı.

Tam donanımlı, içerisinde muayene, kan tahlilleri, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi yapılabilen mobil sağlık araçlarında, deneyimli gönüllü hekimler özellikle merkezlere ulaşamayan kırsal bölgedeki hastalara ulaşarak muayenelerini yapmaya başladı. Araçlarda iki hekim, bir hemşire, bir psikolog ve bir röntgen teknisyeni bulunuyor. Araçlar, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Osmaniye'de gezici sağlık hizmeti veriyor.

MOBİL DİŞ KLİNİĞİ DE AFETZEDELERİN HİZMETİNDE

Mobil sağlık araçlarının yanı sıra mobil diş kliğini de hizmete sunan Kızılay, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde diş hastanelerine erişimi olamayan afetzedelere acil durumlarda hizmet veriyor. Süreç içerisinde gönüllü diş hekimlerinin katkıları ile bu hizmetin de yaygınlaştırılması planlanıyor.

Afetzedelerin her türlü ihtiyacının karşılanması için seferber olan Kızılay beslenme hizmetlerinin yanı sıra yardım dağıtımları, psikososyal destek hizmetleri ve mobil sağlık araçları ile destekleyici rolünü de sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürüteceği birinci basamak sağlık hizmetlerinde mobil sağlık araçları ile özellikle köylerdeki depremzede vatandaşlara hizmet verilmesi planlanıyor.