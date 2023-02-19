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Giriş Tarihi: 20.2.2023

Kızılay’ın mobil sağlık ekipleri sahada

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kızılay’ın mobil sağlık ekipleri sahada
KIZILAY, deprem felaketinin hemen ardından kan temini ile başlattığı sağlık desteğini bölgeye gönderdiği mobil sağlık araçları ile sürdürüyor. Özellikle kırsal kesimde depremzedelerin birinci basamak sağlık hizmetleri alabilmeleri için gönderilen 6 mobil sağlık aracı afet bölgesinde ilk gününde 627 depremzedeye ulaştı. Tam donanımlı, içerisinde muayene, kan tahlilleri, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi yapılabilen mobil sağlık araçlarında, deneyimli gönüllü hekimler özellikle merkezlere ulaşamayan kırsal bölgedeki hastalara ulaşarak muayenelerini yapmaya başladı. Araçlarda iki hekim, bir hemşire, bir psikolog ve bir röntgen teknisyeni bulunuyor. Araçlar, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Osmaniye'de gezici sağlık hizmeti veriyor. Mobil sağlık araçlarının yanı sıra mobil diş kliğini de hizmete sunan Kızılay, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde diş hastanelerine erişimi olamayan afetzedelere acil durumlarda hizmet veriyor.

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Kızılay’ın mobil sağlık ekipleri sahada
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