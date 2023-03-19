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Giriş Tarihi: 19.3.2023 17:51 Son Güncelleme: 19.3.2023 18:44

Kızılderelilerden depremzedelere yardım

ABD'nin California eyaletinde bulunan Kızıldereli kabilelerinden 'Muwekma Ohlone' asrın felaketi sonrası depremzedelere yardım eli uzattı.Kabile Başkanı Charlene Nijmeh, bir TIR dolusu yardımla Adıyaman'a gelerek depremzedelerle buluşarak Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Kızılderelilerden depremzedelere yardım

Yapılan yardım karşısında çok duygulandıklarını dile getiren Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Gani Bereket "Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden ilimize yardımlar geldi. Ancak kırk yıl düşünsem Amerika'da yaşayan Kızıldereli kabilesinden böyle bir yardımın geleceği aklımızın ucuna gelmezdi. Muwekma Ohlone Kızılderili Kabilesinin Başkanı Charlene Nijmeh bizimle irtibat kurdu ve yardımı nasıl ve nereye teslim edebileceklerini sordular. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası binamız önüne araçları geldi yanaştı ve yardım malzemelerini teslim aldık. İlgili arkadaşlarımız gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklardır. Yapılan bu yardım bizleri çok duygulandırdı ve şunu bir kez daha gördük ki insan olmanın dili, dini, rengi, ırkı ve kabilesi olmaz. Bu vesile ile dünyanın öbür ucundan California'dan gelerek bizlere yardım eden ve insanlarımıza dokunarak onları kucaklayan Muwekma Ohlone Kızılderili Kabilesinin Başkanı Charlene Nijmeh 'e teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Deprem felaketinden çok etkilendiklerini dile getiren Charlene Nijmeh ise Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Kızılderelilerden depremzedelere yardım
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