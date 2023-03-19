Kızılderelilerden depremzedelere yardım

Yapılan yardım karşısında çok duygulandıklarını dile getiren Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Gani Bereket "Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden ilimize yardımlar geldi. Ancak kırk yıl düşünsem Amerika'da yaşayan Kızıldereli kabilesinden böyle bir yardımın geleceği aklımızın ucuna gelmezdi. Muwekma Ohlone Kızılderili Kabilesinin Başkanı Charlene Nijmeh bizimle irtibat kurdu ve yardımı nasıl ve nereye teslim edebileceklerini sordular. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası binamız önüne araçları geldi yanaştı ve yardım malzemelerini teslim aldık. İlgili arkadaşlarımız gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklardır. Yapılan bu yardım bizleri çok duygulandırdı ve şunu bir kez daha gördük ki insan olmanın dili, dini, rengi, ırkı ve kabilesi olmaz. Bu vesile ile dünyanın öbür ucundan California'dan gelerek bizlere yardım eden ve insanlarımıza dokunarak onları kucaklayan Muwekma Ohlone Kızılderili Kabilesinin Başkanı Charlene Nijmeh 'e teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Deprem felaketinden çok etkilendiklerini dile getiren Charlene Nijmeh ise Türk halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.