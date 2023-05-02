Kızılelma ve TCG Anadolu’dan etkilenip şükür kurbanı kesti

Fethiyeli Bekir Çam geçtiğimiz günlerde ziyarete açılan TCG Anadolu'dan Kızılelmaya ve İHA ve SİHA'ları yerli ve milli tank ve helikopterleri oğlu ile birlikte ziyaret ederek bilgiler aldı.İstanbul'daki bu ziyaretlerin ardından oldukça gururlanan Fethiyeli esnaflardan Bekir Çam ilçeye döndüğü anda bir koç alıp bu yerli ve milli gurur abidesi savunma sanayi gemi, uçak ve helikopterlerin tekerine taş değmemesi için bir koç kurban etmeye adadı.

Çam Fethiye'ye döndükten sonra Fethiye İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı Mustafa Ertan'ı arayıp bu talebini iletti. Bir koç satın alan Bekir Çam Mustafa Ertan ile birlikte Kuran-ı Kerim okuyup ardından yerli ve milli gemi ve tank, helikopterler için koçu kurban etti. Mustafa Ertan'ın duasının ardından kısa bir açıklama yapan Fethiyeli esnaf Bekir Çam, "Bizler bu Anadolu coğrafyasında.Bir ev, araba aldığımız zaman çocuğumuz olduğunda hemen bir kurban kesiyoruz. Geçtiğimiz günlerde yerli ve milli TCG Anadolu havuzlu helikopter gemimizi, Kızılemlayı, İHA ve SİHA'ları yerinde gördüm. Öyle gururlandım ki bir Türk vatandaşı olarak savunma sanayimizin bu yerli ve milli ürünlerinin tekerine taş değmemesi için niyet edip şükür kurbanı kestim. Çok mutluyum. Cumhurbaşkanımız ve iktidarımızın çalışmalarından çok memnunum. Bayraktar ailesine de böylesine güzel projeleri ülkemize kazandırdığı için tebrik ederim. Anne ve babasını da böyle bir başaralı bir evlat yetiştirdiği için kutluyorum." diye konuştu.