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Giriş Tarihi: 29.11.2021 22:43

Kızılin Lavanta Yolu Projesi hayata geçti

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Kızılin Lavanta Yolu Projesi hayata geçti

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Kaymakamlık tarafından hazırlanan ‘Kızılin Lavanta Yolu Projesi’ kapsamında Lavanta fidelerinin dikimi yapıldı.

'Kızılin Lavanta Yolu Projesi" kapsamında lavanta fidelerinin dikimi yapıldı. Toprağın hazırlanması, damla sulama sisteminin kurulmasının ardından onlarca tarım işçimizin, Kaymakamımız Nazlı DEMİR ve beraberindeki heyetin katılımı ile lavanta fidelerinin dikimi başladı.

Yaklaşık 110 dönüm arazide dikimi yapılacak lavantalar ile hem alternatif bir bitkisel ürünün çiftçilerimize tanıtımı yapılacak hem de Tarım işçileriyle birlikte Lavanta fide dikimine katılan Besni Kaymakamı Nazlı Demir projeyle ilgili yaptığı açıklamasında; "Bugün Kızılin Köyümüzde geçen seneden beri uğraştığımız Turizm Kalkınma Projemizin ayaklarından birini oluşturan 'Lavanta Yolu Proje'mizin lavanta dikimi için Kızılin'e geldik. Yaklaşık 110 dönüm alanda lavanta bitkisini üç günlük süre içerisinde toprak ile kavuşturmuş olacağız. Bu vesileyle 1800 yıllık tarihi Kızılin Köprümüzün turizm cazibesinin artırılmasına katkı sağlanacak. Buradaki amacımız hem kırsal turizmi desteklemek, bölgeyi turizm açısında cazip hale getirmek hem de yerelde kuru tarım yapılan arazilerde vatandaşa katma değeri yüksek olan ürünlerin tanıtımını yapmak. Lavanta bitkisi malumunuz son yıllarda ülkenin dört bir yanında hem turizm alanında önemli katkılar sağlıyor hem de tarımsal üretim anlamında katma değeri yüksek aromatik bitki olduğu için de çiftçiye önemli bir getirisi oluyor. İlçemize hayırlı olsun." dedi.


LAVANTA BİTKİSİNİ BİRÇOK ALANDA DEĞERLENDİRECEĞİZ


Lavanta bitkisi son yıllarda özellikle Akdeniz bölgesinden başlamak üzere turizme önemli bir katkı sağlayan bitki haline gediğinin altını çizen kaymakam Demir; "Pek çok yerde öncelikle turizm anlamında bir cazibe merkezi yaratmak amacı ile bu işe başlandı ama aynı zamanda önemli bir tıbbi aromatik bitki olarak da tarımsal ürünler açısından güzel bir katma değeri var. Lavanta'nın yağının çıkarılması, posasından sabununu yapılması ve kozmetik sektöründe çok yaygınlaşmaya başlandı." Şeklinde konuştu.


LAVANTA BAL'INI BÖLGEDE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ


Projenin ilçeye ve çiftçiye çok yönlü getirisi olacağını vurgulayan Kaymakam Demir; "Bizim hedeflerimizden biri de lavanta balı üretimini bu bölgede yaygınlaştırabilmek bu kapsamda önümüzde ki vadede bu alan ile ilgili fizibilite çalışmalarını yapıp yöredeki arıcılarımıza bu bölgeyi tavsiye edeceğiz. Çünkü lavanta balıda gerçekten pahalı ve sağlık açısından da faydalı bir bal. Hem yağının çıkarılması ve yağının kozmetik sektöründe kullanılması hem de posasını çıkarıp yörede doğal sabun yapımı ile yine kadınlarımızın içerisinde bulunacağı bir kalkınma hamlesinin ortaya çıkması hem de bahsettiğim gibi lavanta balı ile arıcılarımızın desteklenmesi gibi planlarımız var. Ama bunlar lavantanın yetişmesi ile mümkün olacaktır. Lavanta çok yıllı bir bitki yaklaşık 20 - 25 yıl bu topraklarda kalacak ilk üç yıldan sonra çiçek açmaya başlayacak ondan sonra ki süreçte bunların hepsi değerlendirilecek ''dedi.

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Kızılin Lavanta Yolu Projesi hayata geçti
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