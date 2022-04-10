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Giriş Tarihi: 10.4.2022 15:05

Kızılırmak kenarında erkek cesedi bulundu

İHA

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Kızılırmak kenarında karaya vurmuş bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniyaylacık köyü yakınlarında, ırmak kenarında gezinti yapan bir vatandaş, ırmağın kenarına vurmuş erkek cesediyle karşılaştı. İhbarın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemenin ardından ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kızılırmak kenarında erkek cesedi bulundu
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