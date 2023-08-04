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Giriş Tarihi: 4.8.2023 15:00 Son Güncelleme: 4.8.2023 15:35

Kızılırmak’ta serinlemek isteyen 2 kardeş boğuldu

Nevşehir’de 2 kardeş serinlemek için girdikleri Kızılırmak’ta boğularak can verdi.

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Kızılırmak’ta serinlemek isteyen 2 kardeş boğuldu

Nevşehir'in Avanos İlçesinde bulunan Kızılırmak kenarındaki gezinti parkında Galip E (9) ve Hüseyin E. (8) iki kardeş serinlemek için girdikleri ırmakta boğuldu.

Olayın ihbar edilmesine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kızılırmak'ta Nevşehir AFAD ekipleri, Avanos Emniyet Müdürlüğü ve Avanos Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu boğularak can veren Galip E (9) ve Hüseyin E. (8) iki kardeşin cansız bedenine ulaşıldı.

Kardeşlerin cansız bedeni Kızılırmak'tan çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Kardeşlerin cansız bedeni otopsi raporu için kentteki Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kızılırmak’ta serinlemek isteyen 2 kardeş boğuldu
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