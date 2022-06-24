Giriş Tarihi: 24.6.2022 21:47Son Güncelleme: 24.6.2022 21:49
Kızılmaske adlı çizgi romanın başkahramanı, üzerinde kuru kafa işareti bulunan hangi aksesuarı kullanır?
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ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 24 Haziran 2022 Cuma günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Kızılmaske adlı çizgi romanın başkahramanı, üzerinde kuru kafa işareti bulunan hangi aksesuarı kullanır? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte sorunun merak edilen cevabı.
ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Kızılmaske adlı çizgi romanın başkahramanı, üzerinde kuru kafa işareti bulunan hangi aksesuarı kullanır?sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.