Kızılsaray’da su sevinci

Bilecik'te geçen yıl sık sık yaşanan su kesintisi, köylüleri başka çözüm arayışlarına yöneltmiş, Söğüt'e bağlı 800 yıllık Çaltı Köyü de komşu Dudaş Köyü'nden çıkan berrak ve içilebilir pınarı köye getirmişti. Son 23 yılın en kurak aylarının yaşandığı Bilecik Söğüt'e bağlı Kızılsaray Köyü'nden de sevindirici bir haber geldi. Bilecik ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu bazı illerde son 64 yılın en düşük yağışlarının kayda geçtiği ülkemizde Kızılsaray Köyü de suya kavuştu. Söğüt'e en yakın köylerden birisi olan Kızılsaray'a su getirme çalışmaları yaklaşık 2 yıldır sürüyordu. Eski muhtar Alaattin Lofçalı döneminde başlayan çalışmalar, yeni muhtar Ali Horsaoğlu tarafından devam ettirildi.Bilecik İl Özel İdaresi'nin büyük destek sağladığı çalışmalar kapsamında yaklaşık 1 kilometrelik bir kanal açıldı. Ormanın içinden getirilen su, geçen yıl getirilen ancak yetersiz kalan diğer iki besleme suyla aynı yerde birleştirildi. Kızılsaray muhtarı Ali Horsaoğlu, suyu getirme sürecinde kendilerine yardım eden Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer'e, Belediye Başkanı Ferhat Durgut'a, İl Genel Meclisi üyesi Osman Pazvant ile Ahmet Konak'a ve Bilecik İl Özel İdaresi'ne teşekkür etti. Horsaoğlu, "Suyu tamamlamayı Allah bana nasip etti. Köyümüze hayırlı uğurlu olsun" dedi. Su sorunun ortadan kalkmasına çok sevinen Kızılsaraylılar da emeği geçenlere teşekkür ederek "Elinize sağlık. Çok güzel olmuş" dediler. Köy sakinlerinden Ekrem Karaçot da, "Köyümüzün yeni su hattını döşemeye hayırlısıyla başlamıştık. Çamur mamur sıcak soğuk demeden çalışmaya devam edenlerden ve bu hizmette emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.