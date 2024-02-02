Kızıltepe Ceylanpınar yolunda kaza: Araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı

Bu sabah saatlerinde Kızıltepe ile Ceylanpınar arasındaki karayolu üzeri Kırkkuyu Mahallesi mevkisinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araçta sıkışan sürücü ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre Kızıltepe ile Ceylanpınar arasındaki karayolu üzeri Kırkkuyu Mahallesi mevkisinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında seyir halindeki otomobil sürücüsü İbrahim Yeter direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan yüksek gerilim elektrik dileklerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada tek taraflı trafik kazasında hurdaya dönen araçta sıkıştı.

İhbar üzerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken Kızıltepe itfaiyesine bağlı ekipler araçta sıkışan araç sürücüsü 31 yaşındaki sürücü İbrahim Yeter'i sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan Yeter'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.