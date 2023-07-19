Kızıltepe’de aracın çarptığı yaya olay yerinde can verdi

İlçe merkezinden geçen uluslararası ipek yolunda yaşanan trafik kazası Şenyurt kavşağı üst geçidinin girişinde meydana geldi. Nusaybin istikametine gidiş-gelişlerde transit geçiş için kullanılan araç üst geçidinde yolun karşı tarafına yayan olarak geçmeye çalışan 69 yaşındaki Şeyhmus Danış araç çarpması sonucu olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazanın yaşandığı yere yakın noktada yaya üst geçidi olduğu belirtildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Danış'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazaya sebep olan araç ve sürücüsü henüz öğrenilemezken, olay yerinde hayatını kaybeden Şeyhmus Danış'ın cenazesi otopsi işlemleri için ambulansla hastaneye nakledildi. Polis, meydana gelen ölümlü trafik kazasıyla ilgili inceleme başlattı.