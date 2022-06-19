Kızıltepe’de bıçaklanan genç ağır yaralandı

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Toprak'ı Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede gerekli müdahaleleri yapılan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği belirlenirken olayla ilgisi olan kişinin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışma başlattığı öğrenildi.