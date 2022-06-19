Kızıltepe’de bıçaklanan genç ağır yaralandı

Kızıltepe ilçesinde bugün akşama doğru yaşanan kavgada arkadaşı tarafından çeşitli yerlerinden bıçaklanan bir kişi ağır yaralanarak tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Meydanı'nda akşama doğru saat 18.00 sıralarında arkadaş oldukları iddia edilen iki kişi arasında yaşanan tartışmanın ardından ismi öğrenilemeyen kişi 25 yaşındaki arkadaşı Yakup Can Toprak'ı çeşitli yerinden 7-8 bıçak darbesiyle yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Toprak'ı Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede gerekli müdahaleleri yapılan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği belirlenirken olayla ilgisi olan kişinin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışma başlattığı öğrenildi.