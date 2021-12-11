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Giriş Tarihi: 11.12.2021 20:33 Son Güncelleme: 11.12.2021 21:14

Kızıltepe’de cani koca yakalandı!

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Kızıltepe’de cani koca yakalandı!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 4 çocuk annesi eşini silahla öldüren ve cinayetin ardından kayıplara karışan koca yakalandı.

Kızıltepe ilçesi kırsal Bağrıbütün mahallesinde dün akşam 4 çocuk annesi 10 yıllık eşi Cahide Can'ı (32) 6 kurşun sıkarak öldüren ve cinayetin ardından olay yerinden kaçan koca Sabri Can (35) Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalandı.
Edinilen bilgilere göre olayın ardından köyde yoğun güvenlik tedbirleri alan ve kaçan koca Sabri Can'ı arayan Jandarma ekipleri zanlıyı köyün dışında yakalayarak gözaltına aldı. Eş katili sorgulanmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.

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Kızıltepe’de cani koca yakalandı!
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