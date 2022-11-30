Kızıltepe’de düğünden dönen otomobil dereye uçtu: 2’si ağır 9 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Erikli mevkiinde dün gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazada düğün çıkışı bir otomobil ilçeye bağlı Erikli mahallesi mevkiinde Zergan Deresine uçtu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaşanan olayda aynı aileden 2'si ağır 9 kişi yaralandı.