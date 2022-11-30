Kızıltepe’de düğünden dönen otomobil dereye uçtu: 2’si ağır 9 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Erikli mevkiinde dün gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazada düğün çıkışı bir otomobil ilçeye bağlı Erikli mahallesi mevkiinde Zergan Deresine uçtu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaşanan olayda aynı aileden 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılara ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ilçede bulunan Devlet hastanesi ve özel hastanelere sevk edildi.
Yaşanan olayda yaralanan 41 yaşındaki Hatice Vural, 37 yaşındaki Lokman Vural, 25 yaşındaki Ayşe Vural, 19 yaşındaki Ahmet Vural, 28 yaşındaki Fatime Vural, 30 yaşındaki Ali Vural, 27 yaşındaki Abdurrahman Vural, 48 yaşındaki Halil Vural ile 48 yaşındaki Yusuf Vural Kızıltepe devlet hastanesi ile 2 özel hastaneye sevk edildiler.