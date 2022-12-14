Kızıltepe’de elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Küçükboğaziye mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Yasin Kaymaz evinin banyosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik çarptı.

Yakınlarının özel arabalarıyla talihsiz çocuğu hastaneye kaldırırken aynı zamanda da sağlık ekiplerine durumu bildirdiler. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Yasin Kaymaz ambulansla Kızıltepe devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Kaymaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri için Kaymaz'ın cenazesi morga kaldırırken Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı