Haberler Yaşam Haberleri Kızıltepe’de elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 14.12.2022 22:48 Son Güncelleme: 14.12.2022 22:56

Kızıltepe’de elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Küçükboğaziye mahallesinde elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Kızıltepe’de elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Küçükboğaziye mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Yasin Kaymaz evinin banyosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik çarptı.

Yakınlarının özel arabalarıyla talihsiz çocuğu hastaneye kaldırırken aynı zamanda da sağlık ekiplerine durumu bildirdiler. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Yasin Kaymaz ambulansla Kızıltepe devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Kaymaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri için Kaymaz'ın cenazesi morga kaldırırken Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı

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Kızıltepe’de elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
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