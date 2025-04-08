Kızıltepe’de esrarengiz cinayet: Genç adam ölü bulundu!

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi kırsalında bulunan Gürmeşe Mahallesi sınırları içerisinde arazide hareketsiz yatan kişiyi gören köylüler, 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedi bulunan kişinin başından silahla vurulduğu belirtilirken hayatını kaybeden kişinin 28 yaşlarında Mahmut Deniz adında kişi olduğu tespit edildi. Ölü olarak bulunan Deniz, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na götürüldü. Mahmut Deniz esrarengiz cinayetinin hangi gerekçelerle, kim ya da kimler tarafından işlendiğiyle ilgili çok yönlü inceleme başlatıldığı belirtildi.