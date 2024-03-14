Kızıltepe’de iki araç çarpıştı: Uzman çavuş hayatını kaybetti, eşi yaralandı

Kaza, Kızıltepe ilçesi çıkışında İpek Yolunda akşam saatlerinde yaşandı. İpek Yolunun Kızıltepe-Viranşehir etabında Kızıltepe'ye bağlı Sürekli kırsal mahallesi mevkiinde bulunan kavşakta meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu araçta bulunan 32 yaşındaki Uğur Keskin ile 29 yaşındaki eşi Ayçanur Şeyma Keskin yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan uzman çavuş Ümit Keskin yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere yaşamını kaybetti. Uzman çavuş Keskin'in eşi Ayçanur Şeyma Keskin'in tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.