Sokak ortasında önce karısını öldürdü ardından intihara teşebbüs etti... Sosyal medya paylaşımı dehşete düşürdü

Dün akşam Kızıltepe ilçesinde yaşanan olayda eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle mahkeme tarafından 1 yıl uzaklaştırması bulunan 42 yaşındaki Ömer Durak'ın evin önünde eşi ile yaşadığı tartışmanın ardından sokak ortasında 4 çocuğunun annesi eşi Semra Durak'a silahla ateş ettikten sonra aynı silahla kendi hayatına son vermek amacıyla kendi kafasına ateş ettiği öğrenildi.
Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi 309 nolu sokakta dün akşama doğru meydana gelen olayda, Ömer Durak adındaki kişi eşini öldürdükten sonra intihara teşebbüs etmişti. Eşi 36 yaşındaki Semra Durak kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde karnına aldığı kurşun yaraları sonucu hayatını kaybederken Ömer Durak Kızıltepe Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelerin ardından Diyarbakır'a sevk edildiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirlendi.