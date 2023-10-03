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Giriş Tarihi: 3.10.2023 10:28 Son Güncelleme: 3.10.2023 10:42

Sokak ortasında önce karısını öldürdü ardından intihara teşebbüs etti... Sosyal medya paylaşımı dehşete düşürdü

Mardin Kızıltepe ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda karısını öldüren şahıs Diyarbakır’a sevk edildi.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Sokak ortasında önce karısını öldürdü ardından intihara teşebbüs etti... Sosyal medya paylaşımı dehşete düşürdü

Dün akşam Kızıltepe ilçesinde yaşanan olayda eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle mahkeme tarafından 1 yıl uzaklaştırması bulunan 42 yaşındaki Ömer Durak'ın evin önünde eşi ile yaşadığı tartışmanın ardından sokak ortasında 4 çocuğunun annesi eşi Semra Durak'a silahla ateş ettikten sonra aynı silahla kendi hayatına son vermek amacıyla kendi kafasına ateş ettiği öğrenildi.

Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi 309 nolu sokakta dün akşama doğru meydana gelen olayda, Ömer Durak adındaki kişi eşini öldürdükten sonra intihara teşebbüs etmişti. Eşi 36 yaşındaki Semra Durak kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde karnına aldığı kurşun yaraları sonucu hayatını kaybederken Ömer Durak Kızıltepe Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelerin ardından Diyarbakır'a sevk edildiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirlendi.

Bu arada, eşini öldürüp intihara teşebbüs eden 42 yaşındaki Ömer Durak'ın cinayetten önce sosyal medyada paylaştığı bir video da "Kızıltepe kendini benden korusun Kızıltepe'yi yıkacağım" sözleri yer aldı.

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Sokak ortasında önce karısını öldürdü ardından intihara teşebbüs etti... Sosyal medya paylaşımı dehşete düşürdü
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