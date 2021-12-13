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Giriş Tarihi: 13.12.2021 18:58 Son Güncelleme: 13.12.2021 19:59

Kızıltepe’de karısını öldüren zanlı tutuklandı

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Kızıltepe’de karısını öldüren zanlı tutuklandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 4 çocuk annesi eşini silahla öldüren ve cinayeti işledikten bir gün sonra yakalanan zanlı tutuklandı.

Kızıltepe ilçesi kırsal Bağrıbütün mahallesinde (Demira köyü) 4 çocuk annesi 10 yıllık eşi Cahide Can'ı (32) öldüren ve işlediği cinayetin ardından olay yerinden kaçtıktan sonra Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanan koca Sabri Can (35) Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kocası tarafından öldürülen ve otopside vücudunun 6 yerinden vurulduğu tespit edilen Cahide Can, dün ailesi tarafından morgdan alınarak, kırsal Çağıl Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Anne ve babasız kalan 2, 6, 8 ve 11 yaşlarındaki 4 çocuğun ise Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı gözetiminde kendilerine sahip çıkan amcalarında kalacağı öğrenildi.

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Kızıltepe’de karısını öldüren zanlı tutuklandı
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