Kızıltepe’de misafir geldiği kızının evinde asansör boşluğuna düşen kadın öldü

İlçenin merkez Ersoylu mahallesinde dün akşam bir binanın asansörün de yaşanan kaza sonucu 42 yaşındaki Birsel Kaya adındaki kadın ağır yaralanmış ve ihbar üzerine olay yerine giden ambulans ekibi tarafından ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Mardin Derik ilçesinde ikamet eden evli ve 4 çocuk sahibi Birsel Kaya'nın Kızıltepe de evli olan kızının Ersoylu mahallesinde ki evine misafir olarak geldiği belirlendi. Genç kadının kızının ikamet ettiği apartmanın 4. Katında ki evinden aşağı inmek için asansörün kapısını açan ancak asansör kabininin 1. Katta kaldığını fark etmeyen 42 yaşındaki Birsel Kaya'nın 4. Katın asansör boşluğundan birinci katta bulunan asansör kabininin üzerine düştüğü ileri sürüldü.

Ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 çocuk annesi talihsiz kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Asansör kazasında hayatını kaybeden Birsen Kaya'nın Derik'te toprağa verildiği belirlenirken, Yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.