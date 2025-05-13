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Giriş Tarihi: 13.5.2025 13:47 Son Güncelleme: 13.5.2025 13:53

Kızıltepe’de öldürün öğretmenin cinayet zanlısı tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde okul çıkışı kan davası nedeniyle uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 40 yaşındaki ücretli sınıf öğretmen Abdurrahim Yılmaz’ın katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Kızıltepe’de öldürün öğretmenin cinayet zanlısı tutuklandı

Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl İlkokulunda ücretli öğretmen olarak görev yapan 40 yaşındaki Abdurrahim Yılmaz'ı 8 Mayıs Tarihinde okul çıkışı silahlı saldırı sonucu öldüren zanlı İbrahim Ertaş, aynı gün Nusaybin ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yakalanmasının ardından soruşturması kapsamında gözaltına alınan K.E. ile birlikte bugün savcılığa sevk edildi. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen İbrahim Ertaş kasten adam öldürmek suçundan tutuklanırken K.E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Kızıltepe’de öldürün öğretmenin cinayet zanlısı tutuklandı
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