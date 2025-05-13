Kızıltepe’de öldürün öğretmenin cinayet zanlısı tutuklandı

Kızıltepe ilçesi İpek Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl İlkokulunda ücretli öğretmen olarak görev yapan 40 yaşındaki Abdurrahim Yılmaz'ı 8 Mayıs Tarihinde okul çıkışı silahlı saldırı sonucu öldüren zanlı İbrahim Ertaş, aynı gün Nusaybin ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yakalanmasının ardından soruşturması kapsamında gözaltına alınan K.E. ile birlikte bugün savcılığa sevk edildi. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen İbrahim Ertaş kasten adam öldürmek suçundan tutuklanırken K.E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.