Kızıltepe’de özel güvenlik görevlisi, nöbet yerinde ölü bulundu

Kızıltepe Mardin Karayolu üzerinde bulunan TEİAŞ 16. Bölge Kızıltepe Serkan AY Elektrik Trafo Merkezi'nde yaşanan olayda 47 yaşındaki Ali Öncü nöbet kulübesinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, bugün sabah saatlerinde Trafo Merkezi'ne giden işçiler, güvenlik görevlisi Ali Öncü'nün yerde hareketsiz görmesi üzerine durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, Öncü'nün öldüğünü belirlemesi üzerine olay yerine gelen Savcının yaptığı incelemenin ardından Öncü'nün cenazesi otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Öncü'nün kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtilirken, Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.