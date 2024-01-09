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Giriş Tarihi: 9.1.2024 13:39 Son Güncelleme: 9.1.2024 13:47

Kızıltepe’de özel güvenlik görevlisi, nöbet yerinde ölü bulundu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan TEİAŞ'a bağlı bir Trafo Merkezi'nde görev yapan özel güvenlik görevlisi nöbet tuttuğu kulübede ölü bulundu.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Kızıltepe’de özel güvenlik görevlisi, nöbet yerinde ölü bulundu

Kızıltepe Mardin Karayolu üzerinde bulunan TEİAŞ 16. Bölge Kızıltepe Serkan AY Elektrik Trafo Merkezi'nde yaşanan olayda 47 yaşındaki Ali Öncü nöbet kulübesinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, bugün sabah saatlerinde Trafo Merkezi'ne giden işçiler, güvenlik görevlisi Ali Öncü'nün yerde hareketsiz görmesi üzerine durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, Öncü'nün öldüğünü belirlemesi üzerine olay yerine gelen Savcının yaptığı incelemenin ardından Öncü'nün cenazesi otopsi işlemleri için Kızıltepe Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.
Öncü'nün kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtilirken, Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kızıltepe’de özel güvenlik görevlisi, nöbet yerinde ölü bulundu
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