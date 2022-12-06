Kızıltepe’de silahlı çatışma: 12 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi adliye binası önünde meydana gelen olayda henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebepten dolayı iki taraf arasında çıkan kavganın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ikisi ağır 12 kişi yaralandı.

Çatışmanın ardından olay yerinde polis ekipleri yoğun güvenlik tedbirleri alırken olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralılar Kızıltepe ilçesindeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar.

Silahlı kavgada yaralanan 35 yaşındaki Burhan Turgay, 20 yaşındaki Mehmet Murat Turgay, 29 yaşındaki Doğan Yüksel, 19 yaşındaki Abdullah Yüksel, 33 yaşındaki Barış Yüksel, 51 yaşındaki Musa Yüksel, 50 yaşındaki Yusuf Yüksel, 42 yaşındaki Aytekin Yüksel, 40 yaşındaki Nurettin Birleşli, 49 yaşındaki Abdulbasit Birleşli, 45 yaşındaki Ramazan Birleşli ve 30 yaşındaki Yusuf Can Kızıltepe Devlet hastanesi, Kızıltepe Özel İpekyolu Hastanesi'ne ve Kızıltepe Özel Cihanpol hastanelerinde tedavi altına alındılar.

Yaşanan silahlı kavga ile ilgili 7 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.