Kızıltepe’de silahlı kavga: 2 ölü

İlçe kırsalında aralarında bahçe arazisi anlaşmazlığı bulunan ve akraba olan iki aile arasında bugün akşama doğru meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Ğurs vadisinde bulunan Ayaz kırsal mahallesinde akraba olan iki aile arasında uzun zamandır yaşanan bahçe arazi anlaşmazlığı çok sayıda aracının barıştırma çabalarına rağmen olumlu sonuç alınmamasının ardından bugün akşama doğru yaşanan silahlı kavga sonucunda ilk belirlemelere göre Ş.A. ile A.A. hayatını kaybederken Z.A. adındaki bir kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve Jandarma sevk edildi. Köyde gerginliğin devam ettiği öğrenildi.