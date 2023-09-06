Kızıltepe’de silahlı kavga: Biri ağır 3 yaralı

Kızıltepe ilçesine Mardin yolu alay kavşağında sabah saatlerinde 2 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışmasına iki tarafın aileleri de müdahil olunca tartışma kavgaya dönüştü. Yumruk, taş, sopa ve silahlar kullanıldığı kavgayı olay yerine gelen Polis ekipleri ayırmakta zorluk çekti.

İki taraf arasında meydana gelen kavgada biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, kavgada silahla yaralanan 41 yaşındaki Mehmet Nuri Yiğit'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis olayla ilgili olarak altı kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili araştırma ve soruşturma devam ediyor.