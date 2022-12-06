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Giriş Tarihi: 6.12.2022 21:02

Kızıltepe'de silahlı kavgada ağır yaralanan 1 kişi öldü

Mardin Kızıltepe ilçesinde Adliye binası önünde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan taraflar arasında meydana gelen ve ikisi ağır 12 kişi yaralandığı silahlı kavgada yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Kızıltepe’de silahlı kavgada ağır yaralanan 1 kişi öldü

Edinilen bilgilere göre Kızıltepe ilçesi Sanayi mahallesinde bulunan Kızıltepe adliye binası önünde bugün öğle saatlerinde iddiaya göre mera anlaşmazlığı bulunan taraflar arasında meydana gelen silahlı kavgada 12 kişi yaralanmıştı. Silahlı kavgada yaralanan arasın durumu ağır olan iki kişiden biri olan ilçeye bağlı kırsal Demirkapı Mahalle muhtarı 50 Yaşındaki Yusuf Yüksel hayatını kaybetti.

Kızıltepe adliye binası önünde yaşanan silahlı çatışmada ağır yaralanan Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Demirkapı Mahalle muhtarı 50 Yaşındaki Yusuf Yüksel olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kızıltepe'de özel bir hastanede tedavi altına alındıktan sonra Mardin Araştırma hastanesine sevk edilerek ameliyata alınmıştı.

Mardin'de ameliyatı yapılan Demirkapı Mahalle muhtarı 50 Yaşındaki Yusuf Yüksel tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaşanan silahlı kavgada 35 yaşındaki Burhan Turgay, 20 yaşındaki Mehmet Murat Turgay, 29 yaşındaki Doğan Yüksel, 19 yaşındaki Abdullah Yüksel, 33 yaşındaki Barış Yüksel, 51 yaşındaki Musa Yüksel, 50 yaşındaki Yusuf Yüksel, 42 yaşındaki Aytekin Yüksel, 40 yaşındaki Nurettin Birleşik, 49 yaşındaki Abdulbasit Birleşik, 45 yaşındaki Ramazan Birleşik ve 30 yaşındaki Yusuf Can yaralanmış ve olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınmıştı.

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Kızıltepe'de silahlı kavgada ağır yaralanan 1 kişi öldü
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