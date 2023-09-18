Kızıltepe’de silahlı saldırı: 1 ölü

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Meydanında gece yarısı yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi aldığı mermi yaraları ile olay yerinde hayatını kaybederken bir çocuk ayağından yaralandı.

Edinilen bilgilere göre ilçenin en yoğun merkezlerinden biri olan Cumhuriyet meydanında saat 23.30 civarında meydana gelen ve henüz nedeni belirlenemeyen olayda 31 yaşındaki Necmettin Atız bir kişinin silahlı saldırısına uğradı görgü tanıklarına göre yaklaşık 10 mermi sıkan zanlı olayın ardından ara sokaktan kaçtığı öğrenildi. Olay esnasında 4 yaşındaki bir çocuğunda ayağına isabet eden kurşun ile yaralandığı belirtildi.

Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken çevreye güvenlik şeridi ile kapatan polis olay yerinde araştırma başlatırken zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.