Kızıltepe’de sobadan zehirlenen aile hastanelik oldu

Kızıltepe ilçesine bağlı merkez Bahçelievler Mahallesinde meydana gelen soba zehirlenmesi olayı bu sabah yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Aile fertlerine ulaşamayan yakınlarının durumu 112 acile bildirmesi üzerine ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Gülistan Karaboğa ve çocukları Leyla, Hamdullah, Civan, Mazlum ve Elif Rana Karaboğa baygın halde buldu.

Kömür sobasından sızan karbon monoksit gazından zehirlendiği fark edilen Karaboğa aile fertlerine sağlık ekipleri müdahale ederek hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan ailenin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.