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Giriş Tarihi: 18.12.2023 15:14 Son Güncelleme: 18.12.2023 15:34

Kızıltepe'de sobadan zehirlenen aile hastanelik oldu

Mardin Kızıltepe ilçesinde bir ailenin 7 ferdi kömür sobasından sızan karbon monoksit gazından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan ailenin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Kızıltepe’de sobadan zehirlenen aile hastanelik oldu

Kızıltepe ilçesine bağlı merkez Bahçelievler Mahallesinde meydana gelen soba zehirlenmesi olayı bu sabah yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Aile fertlerine ulaşamayan yakınlarının durumu 112 acile bildirmesi üzerine ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Gülistan Karaboğa ve çocukları Leyla, Hamdullah, Civan, Mazlum ve Elif Rana Karaboğa baygın halde buldu.

Kömür sobasından sızan karbon monoksit gazından zehirlendiği fark edilen Karaboğa aile fertlerine sağlık ekipleri müdahale ederek hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan ailenin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kızıltepe'de sobadan zehirlenen aile hastanelik oldu
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