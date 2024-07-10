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Giriş Tarihi: 10.7.2024 15:42 Son Güncelleme: 10.7.2024 15:51

Kızıltepe’de su deposuna düşen çocuk ağır yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde su dolu depoya düşen 4 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesiyle ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Kızıltepe’de su deposuna düşen çocuk ağır yaralandı

Meydana gelen boğulma tehlikesi saat 13.00 civarlarında ilçe merkezinde Ersoylu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki kız çocuğu R.Ş, dengesini kaybederek su deposuna düştü. Depoda bulunan suya düşen ve boğulmak üzereyken depodan çıkarılan kız çocuğu ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri küçük kız çocuğunu Özel aracıyla hastaneye yetiştirilmek üzere yola çıkan araçtan alarak ambulansta ilk müdahalesi yapılarak Kızıltepe Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanede tedavisine devam edilen 4 yaşındaki Küçük kız çocuğu R.Ş.'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirlendi

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Kızıltepe’de su deposuna düşen çocuk ağır yaralandı
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