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Giriş Tarihi: 22.12.2023 16:48 Son Güncelleme: 22.12.2023 16:51

Kızıltepe’de takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak durabildi. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Kızıltepe’de takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Akdoğan Mahallesi çıkışında öğleden sonra meydana gelen kazada takla atan araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil takla atarak durabildi. Yaşanan trafik kazası sonucu araçta bulunan 48 yaşındaki Celalettin Güneş, 36 yaşındaki Hamdullah Güneş ile 48 yaşındaki İbrahim Halil Güneş yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların durumları iyi olduğu öğrenildi.

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Kızıltepe’de takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı
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