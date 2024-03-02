Kızıltepe’de TIR’ın çarptığı engelli hayatını kaybetti

Kızıltepe ilçesi çevreyolu üzerinde akşama doğru meydana gelen trafik kazasında TIR aracının engelli motor aracındaki kişiye çarpması sonucunda engelli gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlçenin güneyinde yer alan çevreyolunda engelli motor aracı ile seyir halinde olan ve engelli olduğu belirtilen 27 yaşındaki Mazlum Aydemir'e arkadan TIR'ın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti öğrenildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden 112 acil sağlık ekipleri engelli kazazede Mazlum Aydemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlemesi üzerine Aydemir Cenaze arabası ile Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.