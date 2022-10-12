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Giriş Tarihi: 12.10.2022 09:47 Son Güncelleme: 12.10.2022 09:52

Kızıltepe'de TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yoldan karşıya geçmek isteyen kadına TIR’ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Kızıltepe’de TIR’ın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolda hareket halindeki İbrahim Ç, yönetimindeki TIR ile Vatan Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Peyruza Solhan'a çarparak ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Salhan, bölgeye gelen Ambulansla ile Kızıltepe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Burada Solhan'a yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili Polis ekipleri TIR, sürücüsü İbrahim Ç'yi gözaltına alındı.
Kazayla ilgili Polis soruşturması sürüyor.

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Kızıltepe'de TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti
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