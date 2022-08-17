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Giriş Tarihi: 17.8.2022 15:35 Son Güncelleme: 17.8.2022 15:40

Kızıltepe'de yol kenarında bulunan cesedin kimliği belli oldu

Mardin Kızıltepe ilçesi çıkışında bulunan kırsal Sürekli mahallesinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark eden araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler yol kenarında bulunan 34 yaşındaki Bilal Özçelik’in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Kızıltepe’de yol kenarında bulunan cesedin kimliği belli oldu

Uluslararası İpek yolu üzerinde bulunan Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Sürekli Mahallesi yol kenarında sürücülerin fark ettiği ve hareketsiz yatan bir kişi ile ilgili yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yol kenarında bulunan kişinin ölü olduğunu belirlemesi üzerine olay yeri incelemesinin ardından ceset gerekli işlem ve otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerde cesedin 34 yaşındaki Bilal Özçelik'e ait olduğu belirlendi. 3 çocuk babası olan Özçelik'in öldürüldükten sonra yol kenarına atıldığı belirtildi.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme ve araştırma sonucunda ilk belirlemelere göre alacak-verecek davasından kaynaklandığı tahmin edilen olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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Kızıltepe'de yol kenarında bulunan cesedin kimliği belli oldu
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