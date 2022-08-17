Kızıltepe’de yol kenarında bulunan cesedin kimliği belli oldu

Uluslararası İpek yolu üzerinde bulunan Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Sürekli Mahallesi yol kenarında sürücülerin fark ettiği ve hareketsiz yatan bir kişi ile ilgili yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.