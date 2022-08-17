Kızıltepe’de yol kenarında bulunan cesedin kimliği belli oldu

Uluslararası İpek yolu üzerinde bulunan Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Sürekli Mahallesi yol kenarında sürücülerin fark ettiği ve hareketsiz yatan bir kişi ile ilgili yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yol kenarında bulunan kişinin ölü olduğunu belirlemesi üzerine olay yeri incelemesinin ardından ceset gerekli işlem ve otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerde cesedin 34 yaşındaki Bilal Özçelik'e ait olduğu belirlendi. 3 çocuk babası olan Özçelik'in öldürüldükten sonra yol kenarına atıldığı belirtildi.