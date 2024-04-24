Kızıltepeli İlkokul öğrencileri İtalya’da düzenlenecek konferansta Türkiye’yi temsil edecek

Mardin Kızıltepe ilçesinde eğitim öğretim veren Vatan İlkokulunun başarılı öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün yürüttüğü Plastiksiz Okullar Hareketi Projesi (SPEM) kapsamında İtalya'da düzenlenecek konferansa katılacak.

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün yürüttüğü Plastiksiz Okullar Hareketi Projesi (SPEM) kapsamında "plastik kullanımını azaltmak, bilimsel kariyerleri teşvik etmek, tüm öğrencilerin çevrenin korunmasına yönelik çözüm araştırmalarında öncü bir rol vermek, plastiğin yerini alacak çevre dostu nesneler icat etmeleri, bulmaları, geliştirmeleri konusunda fırsat vermek" amacıyla düzenlenen ulusal yarışmaya projeleri ile başvuran Vatan İlkokulu öğrencileri Birinciliği elde ederek 2024 Nisan ayında İtalya'da düzenlenecek konferansta ülkemizi temsil edecek ve projelerini uluslararası alanda tanıtacaklar.

Okullarının ve öğrencilerinin başarısı ile ilgili olarak Vatan İlkokulu Müdürü Vedat Karaboğ, plastik ürünlerinin çevreye ve canlılara verdiği zarar konusunda farkındalığın artırılması da amaçladıklarını belirterek, "Proje kapsamında plastik malzeme kullanımının azaltılması, plastik malzemelerin bilinçli kullanılması, plastik ürünlerin çevreye ve canlılara verdiği zarar konusunda farkındalığın artırılmasını amaçlıyoruz. Ülkemizi ve ilçemizi projemizle yurt dışında temsil edeceğimiz için çok mutlu ve gururluyuz." dedi.