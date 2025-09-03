Kızıltepeli öğretmenin anı vefatı Eğitim camiasını hüzne boğdu

Kızıltepe ilcesinde çeşitli okullarda Beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan ve öğrenmen, öğrenci ve çevresi tarafından çok sevilen eğitimcilerinden biri olan Beşir İldem (51) yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akciğer kanseri teşhisi konulan ve bir süredir Mersin de bir hastanede tedavi görmekte olan Beden eğitimi öğretmeni Beşir İldem'in ölümü Milli eğitim camiasında, öğretmen arkadaşları, öğrencileri, ailesi ve sevenlerini büyük bir üzüntüye yaşattı.

Son olarak Kızıltepe Sakarya Anadolu lisesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Beşir İldem'in cenazesinin Mersin'den Kızıltepe ilçesinde getirilerek Turgut Özal Mahalle mezarlığında defnedileceği öğrenildi.