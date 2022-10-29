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Giriş Tarihi: 29.10.2022 23:15 Son Güncelleme: 29.10.2022 23:23

Kızıltepe’de kanlar içerinde kadın cesedi bulundu

Mardin’in Kızıltepe İlçesine Bağlı Eşme mahallesinde yaşadığı evde kanlar içerisinde olan bir kadın cesedi bulundu.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Kızıltepe’de kanlar içerinde kadın cesedi bulundu

Kızıltepe ilçesi kırsalında bulunan Eşme mahallesinde meydana geldiği öğrenilen olayda, 45 yaşındaki Nurhan İlhan ismindeki kadın evinde komşuları tarafından kanlar içinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre; İlçeye bağlı kırsal Eşme mahallesinde ikame eden 45 yaşındaki Nurhan İlhan ismindeki kadın saat 16.00 civarında komşuları tarafından yaşadığı evde kanlar içinde bulduğu öğrenildi. Yaşanan durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yatan Nurhan İlhan'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Nurhan İlhan'ın kafasına ve vücuduna darbe aldığı belirtilirken, İlhan'ın cenazesi otopsi için Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eşme köyünde aile fertlerinin evde olmadığı bir zaman diliminde evde tek başına olan 45 yaşındaki Nurhan İlhan adındaki kadının boynundaki altınlarının da kayıp olduğu belirtilirken, İddiaya göre köye gelen bohçacıların kadından altınlarını zorla almak istemiş olabileceği ve bu nedenle öldürmüş olabilecekleri belirtildi.

Yaşanan cinayet ile ilgili olarak Savcılık soruşturma başlatırken Güvenlik güçlerinin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.

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Kızıltepe’de kanlar içerinde kadın cesedi bulundu
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