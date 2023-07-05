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Giriş Tarihi: 6.7.2023

‘Kızım bana kol, ben ona bacak olacağım’

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
‘Kızım bana kol, ben ona bacak olacağım’
kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Hatay'da yıkılan apartmanın enkazında iki kızını kaybeden anne Halime Nuray Bağrıaçık, 7 yaşındaki kızı İrem ile birlikte Isparta'da yeni bir hayata başladı. Kendisinin kolu kesilen, kızı İrem'in ise bacağı kesilen Halime Nuray Bağrıaçık, "O bana kol, ben ona bacak olacağım" dedi. Hatay Belen'e bağlı Sarımazı Mahallesi'ndeki evinde depreme yakalanan ve 3 kızı ile birlikte enkaz altında kalan Halime Nuray Bağrıaçık ekiplerce ilk gün kurtarılırken, kızları 10 aylık Selma Nur ve 5 yaşındaki İnci hayatını kaybetti. Genç kadının 7 yaşındaki kızı İrem ise 132 saat sonra Konya AFAD ekiplerince ölümü göze alarak yıkılmak üzere olan binaya girilerek kurtarıldı.



Isparta'da tedavi altına alınan Halime Nuray Bağrıaçık bir kolunu, kızı İrem ise bacağını kaybetti. Kendilerine Isparta'da yeni bir hayat kurmak için çabalayan Halime Nuray Bağrıaçık, kurtarıcısı olan Konya AFAD personeli Aydın Salih Üzümcü ile ilk kez görüntülü görüştü. Enkaz altında kurtarılmayı beklediği anları unutamadığını belirten anne Bağrıaçık, "Kimse yaşayacağıma ümit vermiyordu. Isparta'ya sevk edilirken diyalize bağlıydım. O kısımda da televizyon açıktı. Televizyonda '132 saat İrem Bağrıaçık kurtuldu' deyince o zaman hayata yeniden tutundum" dedi.

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