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Giriş Tarihi: 7.2.2022

Kızım hamileydi bu çifte cinayet

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kızım hamileydi bu çifte cinayet
Ümraniye'de, 18 suç kaydı olan dini nikahlı kocası Ozan Dum (21) tarafından geçtiğimiz cuma günü vahşice öldürülen Hasret Dalkoparan'ın (20) babası Derya Dalkoparan, "Bu caninin idamını istiyorum, çifte cinayet gerçekleştirdi. Benim kızım hamileydi" dedi. Geçtiğimiz cuma günü, 1.5 yaşındaki kızının gözü önünde 6 aylık hamile eşini kurşunladıktan sonra kollarını ve bacaklarını keserek katleden Ozan Dum tutuklanmıştı. Kızını önceki gün toprağa veren baba Derya Dalkoparan, "Damadım iyi bir insan değildi. Ben annesine babasına defalarca söyledim. Sonuç ortada, çok üzüntülüyüm. Babası da annesi de biliyor. Bunlar da azmettirici. Ben bunlardan da şikayetçiyim. Bu caninin idamını istiyorum, çifte cinayet gerçekleştirdi. Benim kızım hamileydi" dedi.

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Kızım hamileydi bu çifte cinayet
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