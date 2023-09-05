‘Kızım hayatımı kurtardı’

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan emekli özel okul koordinatörü Melek Şarcı (60), böbrek rahatsızlığı nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene oldu. Az su tüketimi nedeniyle böbreklerinin iflas ettiğini öğrenen Şarcı, özel hastanede diyalize girdi. Diyalize 11 ay giren Şarcı'ya, beslenme uzmanı kızı Özge Demirbaş (40) böbreğini bağışlamak istedi. Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'ne başvuran Şarcı, kızının bağışladığı böbrekle yeniden yaşama tutundu. Melek Şarcı "Organ bağışı hayat kurtarır. Kızım da benim hayatımı kurtardı" dedi. Demirbaş ise annesisinin günde 1-2 bardak suyla hayatını sürdürdüğünü aktararak, "Çay gibi başka şeyler tüketiyordu. Oysaki su, böbrek için çok önemli" diye konuştu.