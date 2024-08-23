Kızım ihmal kurbanı oldu

Ordu'da özel bir hastanede mide küçültme operasyonu olan 26 yaşındaki Neslihan Yılmaz, ameliyattan 3 hafta sonra hayatını kaybetti. Ailesi, doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara'da çağrı merkezinde çalışan Neslihan Yılmaz (26), fazla kilolarından kurtulmak için Ordu'nun Fatsa ilçesindeki özel hastanede operasyon geçirmeye karar verdi.27 Mayıs 2024 tarihinde yapılan tahlillerin ardından aynı gün operasyona alınan Yılmaz, ameliyat sonrası 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. Eve döndüğünde rahatsızlanan Yılmaz, yeniden hastaneye gitti. 12 ve 17 Haziran 2024 tarihlerinde her biri yaklaşık 5 saat süren ameliyatlara alınan Neslihan, 21 Haziran'da hayatını kaybetti.Kızlarını kaybeden acılı aile, operasyonu gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı doktor E.A. ve hastane yönetimi hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan şikâyetçi oldu. Anne Zübeyde Yılmaz, "Benim kızım ameliyat olmaya uygun değildi. Enfeksiyonlu ve kolesterol tavan yapmış. Böyle bir hasta ameliyata alınır mı? Büyük bir ihmal var" dedi.