Kızım öldü, dünyam yıkıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan Önkol ailesi 10 yaşındaki kızları Toprak Önkol'u diş etindeki kanama nedeniyle önceki gün hastaneye götürdü. Yapılan kontrollerin ardından çocuk doktoru, Toprak'ın bir süt dişinin sallandığını ve diş hekimine götürülmesini söyledi. Baba Adem Önkol, kızını Bağlar Semt Polikliniği'ne götürdü. Dişin çekilmesiyle başlayan kanama tüm müdahalelere rağmen durdurulamadı. Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen Önkol ameliyata alındı. Uzman bir ekip tarafından yapılan ameliyata rağmen kurtarılamadı. SABAH'a konuşan baba Adem Önkol, "Diş doktoru, iğne yapmadan dişi çekti. Bir anda Toprak'ın ağzı, yüzü kan içinde kaldı. Dünyam yıkıldı, sorumlular hepsinden davacıyım" dedi.