Haberler Yaşam Haberleri ‘Kızım pilot olmak istiyordu, inşallah melek olup gökte uçar’
Giriş Tarihi: 25.11.2021

‘Kızım pilot olmak istiyordu, inşallah melek olup gökte uçar’

‘Kızım pilot olmak istiyordu, inşallah melek olup gökte uçar’
Kocaeli Gebze'de Afganistan uyruklu A.M.'nin (20) cinsel istismar girişiminde bulunup, başına taşla vurarak yaraladığı Ayşegül Aydın (16) hastanedeki 4.5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Baba Mehmet Aydın, "Kızım 'Pilot olacağım baba, göklerde uçacağım' diyordu. Şimdi yavrum, inşallah melek olup göklerde uçar. Kızım 4 ayda canını teslim etmek zorunda kaldı. 4 ay direndi ama bir şeyi kalmamış. Yavrumu toprağa verdim, ciğerimi söktüm, toprağa verdim. Bundan sonra yaşar mıyım, yaşamaz mıyım, nasıl yaşarım, nasıl ayakta dururum, bilmiyorum. Ayşegül'ümün gücüyle ayakta duruyordum, yavrum bana çok büyük enerji veriyordu, çok büyük güç veriyordu" dedi. DHA

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‘Kızım pilot olmak istiyordu, inşallah melek olup gökte uçar’
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