Mine Nur'un Burdur merkeze bağlı Gökçebağ köyünde yaşayan babası Halil Uysal, SABAH'a konuştu. Kazadan 5 dakika önce kızı ile telefonla konuştuğunu belirten acılı baba, "Mine Nur'a çarptıktan sonra 90 metre sürüklemiş. O sürücünün en ağır cezayı alması için çalışacağız. 3 çocuğum var. Mine Nur ortancaydı ve tek kızımdı. Çok çalışkan, başarılı ve idealist bir çocuktu. Onun öğretmen olacağı günleri hayal ederken toprağa koyduk. Onunla birlikte ailecek bizim de ışığımız söndü. O sadece bizim değil, Gökçebağ köyünün de ışığıydı. Köyün kızlarına ilham olmuştu. Diğer kızlar da onu örnek alıp, okumak istiyordu. Her gün mezarına gidip, dua ediyoruz. Kızım tarih öğretmeni olacaktı. Hayalleri vardı. Kızımı hayatının baharından öldürdü. " dedi.